Fallen | trama | cast e curiosità del film tratto dai romanzi di Lauren Kate

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un amore immortale, un angelo caduto, una maledizione terribile sono gli ingredienti della saga letteraria Young Adult die anche deldal primo libro omonimo firmato daè in onda su Italia 1 mercoledì 16 dicembre alle 21,20.Lucinda, Luce, Price viene accusata di un crimine che non ha commesso per cui finisce rinchiusa nel misterioso riformatorio di Sword & Cross. Qui la ragazza inizia ad avere strane visioni e incontra due giovani ragazzi, Daniel e Cam, ai quali si sente inspiegabilmente legata. Daniel, bellissimo, è in realtà un angelo caduto, colpito da una terribile maledizione. Ogni volta che la bacia (ogni 17 anni), lei muore, ma questa volta Luce vuole rompere ...

Fallen, la trama del film La storia di Fallen è focalizzata sul personaggio di Lucinda "Luce" Price, una normale diciassettenne che vite tranquillamente la propria vita fino al giorno in cui si ...