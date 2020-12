Fallen: ci saranno altri capitolo cinematografici della saga tratta dai libri di Lauren Kate? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fallen è una saga di libri e, dal 2016, anche un film. La pellicola andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Italia Uno. Ci sarà un seguito cinematografico? Fallen 2: cosa si sa ora Trailer di Fallen Il primo capitolo è datato 2016. Sono passati ben 4 anni da allora e c’è chi si chiede se ci sarà un Fallen 2 e quando. Cosa si sa ora? Il secondo film non si dovrebbe nemmeno chiamare Fallen. Infatti, rispettando la tradizione dei libri, il secondo libro di Lauren Kate si chiama Torment, quindi anche il film dovrebbe chiamarsi così. Purtroppo, però, anche se da più parti si attende un secondo capitolo, al momento non ci sono informazioni ufficiali. Il primo film ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è unadie, dal 2016, anche un film. La pellicola andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Italia Uno. Ci sarà un seguito cinematografico?2: cosa si sa ora Trailer diIl primoè datato 2016. Sono passati ben 4 anni da allora e c’è chi si chiede se ci sarà un2 e quando. Cosa si sa ora? Il secondo film non si dovrebbe nemmeno chiamare. Infatti, rispettando la tradizione dei, il secondo libro disi chiama Torment, quindi anche il film dovrebbe chiamarsi così. Purtroppo, però, anche se da più parti si attende un secondo, al momento non ci sono informazioni ufficiali. Il primo film ha ...

falightwood : Credo che pochi saranno con me ma... Cameron>>>>>Daniel #Fallen - AirinVein : Mi ricordo come fosse tra 1 minuto quando annunciarono il film e il casting. Se avete letto i libri, pure a voi sar… - koreanminiHongi : Mercoledì saranno fallen in tv. Io ho letto tutti i libri aaaaa -

Fallen: Jeremy Irvine e la scelta del franchise sbagliato

Jeremy Irvine prima di Fallen sembrava contrario alle saghe: ha infatti rifiutato il ruolo di Peeta in Hunger Games e di Tobias Eaton in Divergent ...

