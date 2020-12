Ex soldato Usa ritrova tre bambini italiani dopo 76 anni: salvò loro la vita (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una storia che ha dell’incredibile arriva direttamente dall’America. Sarebbe la trama perfetta per uno di quei classici film di Natale, dove la magia delle feste porta alla realizzazione di piccoli “miracoli”. dopo diversi appelli suoi social, un ex soldato della Seconda Guerra Mondiale, Martin Adler, a 76 anni di distanza, è riuscito a ritrovare i tre bambini italiani che salvò nel lontano 1944. Quei bambini gli avevano regalato un grande sorriso durante un periodo decisamente difficile come quello della guerra. Un momento di spensieratezza che l’uomo ha costudito nel suo cuore e che lo ha spinto alla ricerca. Una storia dal lieto fine che arriva proprio a pochi giorni dalle feste di Natale, regalando così speranza e gioia. Leggi anche –> La storia ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una storia che ha dell’incredibile arriva direttamente dall’America. Sarebbe la trama perfetta per uno di quei classici film di Natale, dove la magia delle feste porta alla realizzazione di piccoli “miracoli”.diversi appelli suoi social, un exdella Seconda Guerra Mondiale, Martin Adler, a 76di distanza, è riuscito are i trechenel lontano 1944. Queigli avevano regalato un grande sorriso durante un periodo decisamente difficile come quello della guerra. Un momento di spensieratezza che l’uomo ha costudito nel suo cuore e che lo ha spinto alla ricerca. Una storia dal lieto fine che arriva proprio a pochi giorni dalle feste di Natale, regalando così speranza e gioia. Leggi anche –> La storia ...

