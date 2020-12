Euro Ncap, per la prima volta valutati 19 modelli di furgoni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Dopo oltre due decenni di test sulle autovetture, Euro Ncap valuta la sicurezza dei veicoli commerciali di peso inferiore alle 3,5 tonnellate. I risultati dei test effettuati sui 19 ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Dopo oltre due decenni di test sulle autovetture,valuta la sicurezza dei veicoli commerciali di peso inferiore alle 3,5 tonnellate. I risultati dei test effettuati sui 19 ...

KiaItalia : Euro NCAP ha premiato Nuovo #KiaSorento per la sua resistenza e garanzia di sicurezza con cinque stelle, per una pr… - Notiziedi_it : Euro Ncap, per la prima volta valutati 19 modelli di furgoni - enricofrasca3 : RT @SEATItalia: #NuovaSEATleon ottiene 5 stelle @EuroNCAP nei nuovi test di sicurezza. Una conferma del nostro impegno nello sviluppo di au… - Italpress : Euro Ncap, per la prima volta valutati 19 modelli di furgoni - MotorAge : Test Euro NCAP: ultima sessione 2020 - -