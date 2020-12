EUR USD testa un nuovo massimo prima della decisione finale sui tassi della Fed

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il rally inarrestabilecoppia EUR/USD ha preso piede dopo un flusso di numeri economici positivi dall’Europa in vistasuidi interesseFed. Viene scambiato a 1,2190, che è del 14,75% in più rispetto al minimo da inizio anno di 1,0635. Grafico a quattro ore EUR/USD L’economia europea si riprende Il più grande catalizzatore per il forte EUR/USD sono i forti numeri economici flash dall’Europa. In un rapporto pubblicato oggi, IHS Markit ha affermato che il settore manifatturiero europeo ha continuato a fare bene a dicembre. In totale, il PMI manifatturiero flash è salito a 55,5 dal precedente 53,8. Tale aumento è stato migliore del previsto 53,0 ed è stato diffuso in tutta la regione. Ad esempio, in Germania, il ...

I movers e spunti sull'euro L'Eur/Usd consolida sui massimi dell'anno e realizza un movimento a "V". L'Eur/Zar è intrappolato tra il supporto di 18 e la resistenza di 18.50. L'Eur/Sgd consolida ...