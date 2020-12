Estrazione VinciCasa 16 dicembre 2020 | i numeri vincenti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)16. Anche oggi, mercoledì 16, torna l’appuntamento con idella combinazione vincente, in diretta liveper il concorso giornaliero. Il Corriere della Città, come per gli altri concorsi nazionali, seguirà le estrazioni di oggi in diretta su questa pagina. Vi ricordiamo infatti che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Million Day e del Simbolotto: il primo è il concorso di Lottomatica presente ogni giorno della settimana conalle ore 19.00 dove si può vincere fino ad un milione; il secondo è invece il gioco associato alle estrazioni del Gioco del Lotto e proprio per questo la sua...