(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Laperdella Marina Militare caricati con un liquido più economico del previsto , con anche un possibile rischio per la sicurezza antincendio. La Guardia di Finanza della Spezia ha ...

qn_lanazione : Estintori scadenti per le navi militari, scoperta frode: 4 denunce -

Ultime Notizie dalla rete : Estintori scadenti

Città della Spezia

Cronaca - In particolare, gli approfondimenti svolti hanno consentito di accertare che la società subappaltatrice, incaricata della fornitura di gas estinguente, aveva già consegnato ai cantieri ...La Spezia, 16 dicembre 2020 - Estintori per navi della Marina Militare caricati con un liquido più economico del previsto, con anche un possibile rischio per la sicurezza antincendio. La Guardia di Fi ...