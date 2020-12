Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli | Natale con ritorno di fiamma? Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)sono separati ormai da tempo e a da sempre hanno un ottimo rapporto, non solo per il bene dei due figli ancora molto piccoli ma anche per l’amore che li ha legati e sembra li legherà per sempre (). E’ la rivista Chi a ipotizzare unditrapartendo proprio dalla attuale convivenza. Sembra infatti che l’ex coppia viva nella stessa casa, forse da separati in casa, ma tutti insieme, con i loro bambini. E’ una necessità causata dalla pandemia o dobbiamo davvero aspettarci un finale tutto rosa? Inutile dirlo, i fan fanno tutti il tifo pere la splendidae i presupposti sembrano esserci ...