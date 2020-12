Eros Ramazzotti di nuovo insieme a Marica Pellegrinelli | un ritorno di fiamma?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)di? L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi e riaccende i riflettori sulla storia d’amore tra il cantautore romano e la modella. I due, per chi ha memoria, si sono separati nel luglio 2019 ma ultimamente si sarebbero riavvicinati fino a ritornare sotto lo stesso tetto. Dal momento della separazione i principali servizi di gossip avevano attribuito ai due diretti interessati vari flirt, ragione per cui a più riprese siacheerano intervenuti per fare chiarezza. A febbraio, per esempio,aveva risposto a muso duro proprio al settimanale Chi a seguito dei rumors su una sua relazione con Valentina Bilbao. In ultima battuta emerge che la ...