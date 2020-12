Era Miss Italia 1992: oggi Gloria Zanin ha 45 anni, è bellissima e biondissima [FOTO] (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Miss Italia 2020 è stata incoronata proprio in questi giorni, ha 19 anni, è romana e si chiama Martina Sambucini. Ogni anno la più bella d’Italia prende lo scettro dalle mani della precedente, da ben 81 edizioni. Ma ricordate Miss Italia 1992? Ad incoronarla fu la divina Gina Lollobrigida: sono passati 28 anni dalla sua … L'articolo Era Miss Italia 1992: oggi Gloria Zanin ha 45 anni, è bellissima e biondissima FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 dicembre 2020)2020 è stata incoronata proprio in questi giorni, ha 19, è romana e si chiama Martina Sambucini. Ogni anno la più bella d’prende lo scettro dalle mani della precedente, da ben 81 edizioni. Ma ricordate? Ad incoronarla fu la divina Gina Lollobrigida: sono passati 28dalla sua … L'articolo Eraha 45, èproviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Era Miss Ascolti Tv: c'era una volta Miss Italia Terni in rete Ascolti Tv: c’era una volta Miss Italia

Una sorta di edizione clandestina della quale nulla era trapelato sui giornali o sui siti e della quale la visibilità è stata minima e anche di meno: una diretta streaming sul sito di Miss Italia.

Martina Sambucini, Miss Italia 2020 (senza bikini): «In quarantena ho letto Proust»

Romana, 19 anni, studia Psicologia: «Sogno di lavorare nel mondo della moda». Il Covid: «L’ho avuto, con pochi sintomi. Sono rimasta chiusa nella mia cameretta» ...

