Equitazione | a Bruno Chimirri il Gran Premio del XXIX Memorial Dalla Chiesa

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Gruppo Emiliano Sport Equestri di San Lazzaro di Savena (BO) come palcoscenico dellaedizione del, tradizionale appuntamento di dicembre per quanto riguarda la disciplina del Salto Ostacoli. Giornate di gare intense, con i riflettori puntati sulQN – il Resto del Carlino (h 145/150), categoria più impegnativa del concorso, vinta dall’appuntato scelto q.s. dell’Armain sella a Tower Mouche conquista la prima posizione di questa gare per la terza volta in carriera. In seconda posizione il 1° aviere scelto Emilio Bicocchi che con Flinton e al terzo posto il 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet con Kiwi Kick. Coincide con il podio del GP anche la classifica individuale del Campionato ...