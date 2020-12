Entra in giardino privato per rubare barbecue e bicicletta: arrestato 28enne (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino del Gambia di 28 anni, nella Capitale senza fissa dimora e gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto in abitazione. Il giovane, insieme ad un complice, era riuscito a penetrare nel giardino di un’abitazione di via Nicandro, zona La Rustica, da dove stava portando via una bicicletta e un barbecue. Una telefonata al “112” ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri che, arrivati in breve tempo sul posto, hanno bloccato il 28enne, mentre il suo complice e’ riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle “gazzelle” dell’Arma. La refurtiva e’ stata restituita ai legittimi proprietari mentre il giovane ladro e’ stato portato direttamente a piazzale Clodio, dove attende di comparire dinnanzi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hannoun cittadino del Gambia di 28 anni, nella Capitale senza fissa dimora e gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto in abitazione. Il giovane, insieme ad un complice, era riuscito a penetrare neldi un’abitazione di via Nicandro, zona La Rustica, da dove stava portando via unae un. Una telefonata al “112” ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri che, arrivati in breve tempo sul posto, hanno bloccato il, mentre il suo complice e’ riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle “gazzelle” dell’Arma. La refurtiva e’ stata restituita ai legittimi proprietari mentre il giovane ladro e’ stato portato direttamente a piazzale Clodio, dove attende di comparire dinnanzi ...

Entra nel giardino di una casa per rubare una bicicletta e un barbecue: arrestato

Il giovane, insieme ad un complice, era riuscito a penetrare nel giardino di un’abitazione di via Nicandro, zona La Rustica, da dove stava portando via una bicicletta e un barbecue. Una telefonata al ...

Il giovane, insieme ad un complice, era riuscito a penetrare nel giardino di un'abitazione di via Nicandro, zona La Rustica, da dove stava portando via una bicicletta e un barbecue. Una telefonata al ...