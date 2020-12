Enel ristruttura la sede di viale Regina Margherita a Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nuovi spazi, più comfort per le persone, riduzione dei consumi e una progettazione basata su principi innovativi e sostenibili:ha avviato i lavori dizione delladi, che ne cambieranno radicalmente la struttura. La riqualificazione interessa una superficie complessiva di circa 80mila mq con un progetto pensato per aumentare il benessere delle persone, attraverso spazi di lavoro moderni, confortevoli e in linea con un’organizzazione più agile. Gli impianti di illuminazione e di climatizzazione garantiranno le migliori condizioni di comfort mentre la distribuzione degli spazi assicurerà l’alternanza degli ambienti di lavoro con spazi verdi interni ed esterni e aree dedicate al benessere psico-fisico. L’edificio ...