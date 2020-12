Emilia Romagna, scontro su riapertura scuole. FI: 5,5% contagi in classe, siamo pronti. Solomoni, “Siamo al lavoro, falso il contrario” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) "E' da irresponsabili non aprire le scuole, l'Emilia-Romagna è pronta. Peccato dichiari il contrario l'assessore alla Scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) "E' da irresponsabili non aprire le, l'è pronta. Peccato dichiari ill'assessore alla Scuola". L'articolo .

sbonaccini : La @RegioneER sottoscrive con tutte le parti sociali #Pattolavoroeclima. Progetto condiviso per nuovo sviluppo… - sbonaccini : Questo in Emilia-Romagna - RegioneER : #Coronavirus, ora in #EmiliaRomagna il tampone rapido si fa anche in #farmacia: dal 21/12 due milioni test gratuiti… - laboescapes : RT @GaranteLiberta: Comunicato stampa del Garante nazionale sull'appena conclusa missione in Emilia-Romagna - massimopiazza3 : @unoenessunoe E pure la trump (il meloni locale) ha rotto e ancora rompe Xché ha vinto come voi in Emilia Romagna e in Toscana -