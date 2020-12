Elisa Isoardi senza lavoro dopo Ballando | brutto colpo per la conduttrice

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’exde La Prova del Cuoco,, in attesa di una chiamata dalla Rai, al momento è. Ma Viale Mazzini potrebbe estrometterla da un altro attesissimo progetto.non tornerà in televisione così prestol’avventura dicon le Stelle, iniziata alla grande ma finita con qualche affanno, il L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MauryKostanzo : #Oggièunaltrogiorno (12,7%) eppure #Èsempremezzogiorno (13,4%). Grandissima spesa pochissima resa: le novità di Rai… - Notiziedi_it : Intervista esclusiva a Elisa Isoardi: “L’affetto del pubblico è stato il mio trofeo. Dopo Ballando con le stelle so… - zazoomblog : Elisa Isoardi cancellato il nuovo programma: è stata boicottata? - #Elisa #Isoardi #cancellato #nuovo… - zazoomblog : Elisa Isoardi cancellato il nuovo programma: è stata boicottata? - #Elisa #Isoardi #cancellato #nuovo - zazoomblog : Elisa Isoardi in tv la Rai ha deciso: tutto cancellato - #Elisa #Isoardi #deciso: #tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Il successo di Ballando con le Stelle non è bastato: Elisa Isoardi, ex conduttrice de La Prova del Cuoco non ha un suo programma ...Raimondo Todaro è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, con cui avrebbe ritrovato la serenità dopo la fine del suo matrimonio.