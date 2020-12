Elisa Isoardi, la Rai cancella il suo programma: cosa è successo? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Elisa Isoardi è uno dei volti della tv più popolari eppure in queste ore la Rai ha cancellato il programma Check Up che avrebbe dovuto condurre il prossimo gennaio. La dirigenza della rete di stato aveva annunciato il format a conduzione Isoardi la scorsa estate quando aveva reso noti i palinsesti televisivi, ora a quanto pare sono cambiate alcune cose e la conduttrice è rimasta inaspettatamente senza lavoro. Ad annunciare la notizia il sito Dagospia che ha rivelato che nei confronti della Isoardi ci sarebbe un veto, e che il programma Check up dovrebbe essere condotto da un addetto ai lavori o comunque un esperto della materia. Dagospia ha anche insinuato che la decisione della Rai sarebbe legata all’atteggiamento non consono che la conduttrice ha tenuto durante la ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è uno dei volti della tv più popolari eppure in queste ore la Rai hato ilCheck Up che avrebbe dovuto condurre il prossimo gennaio. La dirigenza della rete di stato aveva annunciato il format a conduzionela scorsa estate quando aveva reso noti i palinsesti televisivi, ora a quanto pare sono cambiate alcune cose e la conduttrice è rimasta inaspettatamente senza lavoro. Ad annunciare la notizia il sito Dagospia che ha rivelato che nei confronti dellaci sarebbe un veto, e che ilCheck up dovrebbe essere condotto da un addetto ai lavori o comunque un esperto della materia. Dagospia ha anche insinuato che la decisione della Rai sarebbe legata all’atteggiamento non consono che la conduttrice ha tenuto durante la ...

