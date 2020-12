Eleonora Brigliadori: "Vaccino Covid obbligatorio? Non Venderò l'anima a Satana"/ "Meglio morire..." (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Eleonora Brigliadori dice no all'eventualità di rendere il Vaccino anti-Covid obbligatorio: "Preferisco morire. Chi oggi gioca a fare Dio...". Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020)dice no all'eventualità di rendere ilanti-: "Preferisco. Chi oggi gioca a fare Dio...".

