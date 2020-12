Eleonora Brigliadori: «Vaccino Covid? C’è la tecnologia di Satana, preferisco morire» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Eleonora Brigliadori, fruttariana e convinta no-vax, è pronta a dire no anche al Vaccino contro il Covid: «Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta a morire se qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché». L’ex annunciatrice televisiva, molto seguita sui social da chi rifiuta l’obbligo dei vaccini, ha assicurato in un’intervista all’AdnKronos: «Ci saranno molte persone che, come me, preferiranno la morte, perché morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi per paura venderà la sua anima a Satana non potrà più ascendere ai mondi spirituali, ma solo dare vita a un mondo degenerato». Secondo Eleonora Brigliadori, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 16 dicembre 2020), fruttariana e convinta no-vax, è pronta a dire no anche alcontro il: «Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta ase qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché». L’ex annunciatrice televisiva, molto seguita sui social da chi rifiuta l’obbligo dei vaccini, ha assicurato in un’intervista all’AdnKronos: «Ci saranno molte persone che, come me, preferiranno la morte, perchéin Cristo vuol dire risorgere, mentre chi per paura venderà la sua anima anon potrà più ascendere ai mondi spirituali, ma solo dare vita a un mondo degenerato». Secondo, ...

UserOccasionale : Eleonora Brigliadori: «Vaccino Covid? C'è la tecnologia di Satana, preferisco morire» - MMarino1310 : @RobertoRenga @manginobrioches Io sarei disposto a sopravvivere senza sapere più nulla su come la pensa Eleonora Brigliadori. - louiscyfere : Eleonora Brigliadori choc: «Sono pronta a morire piuttosto che vaccinarmi» - Claudoc3 : RT @leonemaschio: Bella gente Eleonora Brigliadori: «Vaccino Covid? C'è la tecnologia di Satana, preferisco morire» - lione_carlo : RT @donTonio66: 'Molti come me preferiranno la morte (al vaccino contro il Covid), perché morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi… -