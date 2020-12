Eleonora Brigliadori sul vaccino Covid: “Dentro c’è Satana, distruggerà l’umanità” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Frase shock di Eleonora Brigliadori riguardante l’utilità del vaccino anti-Covid. L’attrice aveva già definito il coronavirus come un complotto degli americani e adesso rincara la dose: “Questo è il più profondo attacco che si possa fare alla vita umana; quello che non viene detto da nessun tg, da nessun giornale e da nessuna rivista è che la tecnologia satanica che è stata scoperta pochi anni fa è entrata in questo nuovo vaccino, che modifica profondamente la tecnica dei vaccini precedenti e che distruggerà il genoma umano”. Non finisce qui, visto che l’attrice si dichiara pronta a morire pur di non sottoporsi alla vaccinazione: “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Frase shock diriguardante l’utilità delanti-. L’attrice aveva già definito il coronavirus come un complotto degli americani e adesso rincara la dose: “Questo è il più profondo attacco che si possa fare alla vita umana; quello che non viene detto da nessun tg, da nessun giornale e da nessuna rivista è che la tecnologia satanica che è stata scoperta pochi anni fa è entrata in questo nuovo, che modifica profondamente la tecnica dei vaccini precedenti e cheil genoma umano”. Non finisce qui, visto che l’attrice si dichiara pronta a morire pur di non sottoporsi alla vaccinazione: “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta a ...

