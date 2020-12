Eleonora Brigliadori | «Sono pronta a morire piuttosto che vaccinarmi»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Contraria al vaccino al Coronavirus (ma diciamo pure a tutti i vaccini in generale),è finita nella bufera. Tante le critiche che learrivate addosso dopo alcune forti dichiarazioni. «Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare. Ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione ese qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché», ha dichiarato l’attrice milanese, commentando all’agenzia di stampa “Adnkronos” l’eventualità che lo Stato renda obbligatorio il vaccino anti-Covid. «Ci saranno molte persone che come me preferiranno la morte, perchéin Cristo vuol dire risorgere, mentre chi per paura venderà la sua anima a Satana non potrà più ascendere ai mondi spirituali, ...