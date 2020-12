Eleonora Brigliadori: “Sono pronta a morire ma non farò il vaccino: c’è dentro Satana, distruggerà l’umanità” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Sono pronta a morire se qualcuno avrà l’ardire di ordinarmi alcunché“. Non è una battuta de Il Trono di Spade. Sono parole di Eleonora Brigliadori che all’Adnkronos ha parlato di covid-19 e vaccini. “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione”, ha detto a commento della possibilità che il vaccino sia obbligatorio. L’attrice, ricordata per le sue “battaglie” contro la chemioterapia, aveva già avuto tristemente modo di dire la sua sul coronavirus, definendolo “un complotto degli americani non diverso da altre influenze“. E ora torna all’attacco affermando che “ci saranno molte persone che come me preferiranno la morte, perché morire in Cristo vuol dire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “se qualcuno avrà l’ardire di ordinarmi alcunché“. Non è una battuta de Il Trono di Spade.parole diche all’Adnkronos ha parlato di covid-19 e vaccini. “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione”, ha detto a commento della possibilità che ilsia obbligatorio. L’attrice, ricordata per le sue “battaglie” contro la chemioterapia, aveva già avuto tristemente modo di dire la sua sul coronavirus, definendolo “un complotto degli americani non diverso da altre influenze“. E ora torna all’attacco affermando che “ci saranno molte persone che come me preferiranno la morte, perchéin Cristo vuol dire ...

galata_mf : RT @donTonio66: 'Molti come me preferiranno la morte (al vaccino contro il Covid), perché morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi… - ilgiornale : Eleonora Brigliadori torna a parlare del Covid in una lunga intervista che ha rilasciato in merito alla campagna di… - ego_sono : Ma non era quella che beveva la propria urina? ?????? @giudiiiiiiiii - francescocipe : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, Eleonora Brigliadori: «Sono pronta a morire piuttosto che vaccinarmi» - MarilandTorino : RT @donTonio66: 'Molti come me preferiranno la morte (al vaccino contro il Covid), perché morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi… -