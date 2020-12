Eleonora Brigliadori | “Meglio Morire che Vaccinarmi Contro il Covid”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alle esternazionicorrente di, ex annunciatrice Mediaset oggi opinionista sui più disparati argomenti, siamo più o meno abituati. Gli ultimi suoi commenti sul vaccino anti, però, hanno spiazzato l’opinione pubblica. Ecco quanto dichiarato dalla presentatrice: “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di

francobus100 : Eleonora Brigliadori choc: «Sono pronta a morire piuttosto che vaccinarmi» - WalterTodaro : #COVID19 Dopo Montesano e Ruggeri, scende in campo Eleonora Brigliadori. I #novax schierano i pezzi da novanta. Man… - castell32082033 : RT @SalamidaFabio: Mi chiedo che senso abbia chiedere pareri sul vaccino anti-Covid a personaggi come Eleonora Brigliadori. Mi chiedo perch… - ienablinski : RT @AntifaDavide: Prego , accomidati Eleonora Brigliadori: «Vaccino Covid? C'è la tecnologia di Satana, preferisco morire» - Livia_DiGioia : RT @AntifaDavide: Prego , accomidati Eleonora Brigliadori: «Vaccino Covid? C'è la tecnologia di Satana, preferisco morire» -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Brigliadori

«Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta a morire se ...Eleonora Brigliadori più che per per la sua carriera televisiva è nota per le dichiarazioni piuttosto scioccanti rilasciate nel corso degli anni. Prima si è opposta alla chemioterapia per i ...