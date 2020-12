Eleonora Brigliadori, le sue parole creano tantissime polemiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Eleonora Brigliadori si è ritrovata ancora una volta nel vortice delle polemiche e delle critiche. Ma che cosa ha detto questa volta? Eleonora Brigliadori ha fatto la storia della televisione nel ruolo di annunciatrice. Ultimamente però la donna ha fatto discutere molto per alcune sue parole e dichiarazioni. Al di là di quanto successo un Leggi su youmovies (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si è ritrovata ancora una volta nel vortice dellee delle critiche. Ma che cosa ha detto questa volta?ha fatto la storia della televisione nel ruolo di annunciatrice. Ultimamente però la donna ha fatto discutere molto per alcune suee dichiarazioni. Al di là di quanto successo un

Thomasturbato31 : A volte penso di non essere molto intelligente. Poi leggo ciò che scrive la #brigliadori e mi consolo perché c'è ch… - DaCaiomauro : RT @OrNella645587: @Adnkronos Poverina è sul lastrico qualcuno ha promesso una ciotola di crocchette per dire cagate - UserOccasionale : Eleonora Brigliadori: «Vaccino Covid? C'è la tecnologia di Satana, preferisco morire» - simona7519 : Eleonora Brigliadori: 'Sono pronta a morire piuttosto che vaccinarmi' - MMarino1310 : @RobertoRenga @manginobrioches Io sarei disposto a sopravvivere senza sapere più nulla su come la pensa Eleonora Brigliadori. -