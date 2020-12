Eleonora Brigliadori, la sua teoria: “Vaccino opera di Satana” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per quanto concerne la pandemia in atto ed il Vaccino prossimo alla distribuzione, Eleonora Brigliadori sembra avere le idee molto chiare. Da tempo Eleonora Brigliadori ha espresso delle precise posizioni in merito a certi argomenti. Lei è una fervente sostenitrice delle teorie no vax, e non fa eccezione neppure in materia di Vaccino Covid. Alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per quanto concerne la pandemia in atto ed ilprossimo alla distribuzione,sembra avere le idee molto chiare. Da tempoha espresso delle precise posizioni in merito a certi argomenti. Lei è una fervente sostenitrice delle teorie no vax, e non fa eccezione neppure in materia diCovid. Alla L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

galata_mf : RT @donTonio66: 'Molti come me preferiranno la morte (al vaccino contro il Covid), perché morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi… - ilgiornale : Eleonora Brigliadori torna a parlare del Covid in una lunga intervista che ha rilasciato in merito alla campagna di… - ego_sono : Ma non era quella che beveva la propria urina? ?????? @giudiiiiiiiii - francescocipe : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, Eleonora Brigliadori: «Sono pronta a morire piuttosto che vaccinarmi» - MarilandTorino : RT @donTonio66: 'Molti come me preferiranno la morte (al vaccino contro il Covid), perché morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi… -