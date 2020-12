Eleonora Brigliadori contro il vaccino anti-Covid: “Modificherà il genoma umano, preferisco morire” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I no-vax sono presenti anche tra i personaggi famosi. Uno dei volti noti che appoggia le teorie degli anti-vaccinisti è Eleonora Brigliadori, che si è esposta più volte affermando la sua contrarietà ai vaccini. Con il Covid-19 la posizione dell’attrice non cambia. In un’intervista all’Adnkronos la Brigliadori ha sottolineato che non si sottoporrà al vaccino contro il coronavirus, che dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime settimane. “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare – le parole della Brigliadori riportate anche da Dagospia – ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta a morire se qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché”. L’ex annunciatrice ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I no-vax sono presenti anche tra i personaggi famosi. Uno dei volti noti che appoggia le teorie degli-vaccinisti è, che si è esposta più volte affermando la sua contrarietà ai vaccini. Con il-19 la posizione dell’attrice non cambia. In un’intervista all’Adnkronos laha sottolineato che non si sottoporrà alil coronavirus, che dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime settimane. “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare – le parole dellariportate anche da Dagospia – ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta ase qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché”. L’ex annunciatrice ...

GiovannaCuoco5 : - isamiccoli52 : RT @SalamidaFabio: Mi chiedo che senso abbia chiedere pareri sul vaccino anti-Covid a personaggi come Eleonora Brigliadori. Mi chiedo perch… - elivito : RT @SalamidaFabio: Mi chiedo che senso abbia chiedere pareri sul vaccino anti-Covid a personaggi come Eleonora Brigliadori. Mi chiedo perch… - runner_me_ : RT @SalamidaFabio: Mi chiedo che senso abbia chiedere pareri sul vaccino anti-Covid a personaggi come Eleonora Brigliadori. Mi chiedo perch… - SalamidaFabio : Mi chiedo che senso abbia chiedere pareri sul vaccino anti-Covid a personaggi come Eleonora Brigliadori. Mi chiedo… -