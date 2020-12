Effetto lockdown sulle strade, incidenti stradali in calo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Diminuisce in maniera significativa (doppia cifra), la mortalità stradale in Italia. Le stime Aci-Istat relative ai primi nove mesi del 2020, evidenziano un calo rispetto allo stesso periodo del 2019 di incidenti con lesioni (-29,5%), vittime (-26,3%) e feriti (-32%). Dal 1° gennaio al 30 settembre scorso 90.821 incidenti hanno causato 1.788 morti e 123.061 feriti. Il drastico calo della mortalità rilevata nel periodo di riferimento, però, non ci consente di raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime della strada entro il 2020. Nei primi nove mesi di quest’anno, infatti, il numero dei morti è calato del 43,1% rispetto al 2010 e del 66,4% rispetto al 2001. Ma il miglioramento del fenomeno dell’incidentalità stradale – osservano Aci e Istat – non è la diretta conseguenza di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Diminuisce in maniera significativa (doppia cifra), la mortalità stradale in Italia. Le stime Aci-Istat relative ai primi nove mesi del 2020, evidenziano unrispetto allo stesso periodo del 2019 dicon lesioni (-29,5%), vittime (-26,3%) e feriti (-32%). Dal 1° gennaio al 30 settembre scorso 90.821hanno causato 1.788 morti e 123.061 feriti. Il drasticodella mortalità rilevata nel periodo di riferimento, però, non ci consente di raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime della strada entro il 2020. Nei primi nove mesi di quest’anno, infatti, il numero dei morti è calato del 43,1% rispetto al 2010 e del 66,4% rispetto al 2001. Ma il miglioramento del fenomeno dell’incidentalità stradale – osservano Aci e Istat – non è la diretta conseguenza di ...

Nel 2020 in Italia meno incidenti stradali (-29,5%).

Secondo le stime ACI-Istat, nei primi 9 mesi i sinistri sono stati 90.821. Diminuiscono così anche vittime (1.788 – 26,3%) e feriti (123.061 -32%). Determinante il lockdown ...

