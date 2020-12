Effetto Covid sulle strade, crollano incidenti e vittime (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Come atteso, nel periodo gennaio-settembre 2020 si rileva un decremento, mai registrato prima, di incidenti stradali e infortunati coinvolti. Il periodo di lockdown imposto dai decreti governativi per contenere la diffusione dei contagi ha determinato il blocco quasi totale della mobilità e della circolazione da marzo a maggio inoltrato, influendo in maniera determinante sul fenomeno dell’incidentalità stradale. Lo sottolineano Istat e aci nel rapporto ‘Incidenti stradali – Stima preliminare. Gennaio-settembre 2020’. Leggi su dire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Come atteso, nel periodo gennaio-settembre 2020 si rileva un decremento, mai registrato prima, di incidenti stradali e infortunati coinvolti. Il periodo di lockdown imposto dai decreti governativi per contenere la diffusione dei contagi ha determinato il blocco quasi totale della mobilità e della circolazione da marzo a maggio inoltrato, influendo in maniera determinante sul fenomeno dell’incidentalità stradale. Lo sottolineano Istat e aci nel rapporto ‘Incidenti stradali – Stima preliminare. Gennaio-settembre 2020’.

Il contributo maggiore, che ha influito in maniera determinante, è stato il periodo del lockdown imposto dai decreti governativi per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. La riduzione dei ...

Il Piemonte anticipa la terza ondata: via al tracciamento per contatti stretti e over 65

Numeri fisiologici, secondo il collega Marnati (Ricerca), dovuti all’effetto-weekend, anche in Piemonte, e più in generale alle attuali “regole di ingaggio”: negli ultimi mesi, dato il moltiplicarsi ...

Il contributo maggiore, che ha influito in maniera determinante, è stato il periodo del lockdown imposto dai decreti governativi per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. La riduzione dei ...