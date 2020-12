Edoardo Angela: chi è il figlio di Alberto Angela – FOTO (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Edoardo Angela è il figlio del più noto Alberto Angela, ormai acclamato dal pubblico televisivo dopo i tanti programmi di successo, e nipote di Piero Angela. . Edoardo è nato a Roma nel 1999 ed è figlio del noto divulgatore scientifico e della moglie Monica. Il ragazzo ha altri due fratelli: uno più grande, Riccardo, nato nel 1998 e uno più piccolo, Alessandro, nato nel 2004. Per quanto riguarda la carriera scolastica, il ragazzo ha studiato Scienze dei Materiali all’Imperial College di Londra. Il figlio di Alberto, è diventato molto famoso grazie ai social ma le cose non sono andate come voleva, anzi. Infatti, Edoardo inizialmente aveva aperto ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è ildel più noto, ormai acclamato dal pubblico televisivo dopo i tanti programmi di successo, e nipote di Piero. .è nato a Roma nel 1999 ed èdel noto divulgatore scientifico e della moglie Monica. Il ragazzo ha altri due fratelli: uno più grande, Riccardo, nato nel 1998 e uno più piccolo, Alessandro, nato nel 2004. Per quanto riguarda la carriera scolastica, il ragazzo ha studiato Scienze dei Materiali all’Imperial College di Londra. Ildi, è diventato molto famoso grazie ai social ma le cose non sono andate come voleva, anzi. Infatti,inizialmente aveva aperto ...

justcallme_sug : Mi sveglio, metto su Mara e sento Cazzullo dire 'Angela Merkel non sarà materna, ma è la più brava'. Chi glielo dic… - _ifthewhole_ : RT @LauraTarantinoo: Alberto Angela non solo parla di opere d'arte, le crea anche. Ladies and gentlemen, Edoardo Angela. -

