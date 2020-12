‘E ti Porto in Africa’, Mallamaci dona vestiti ai senzatetto di Caserta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Continua con flusso ininterrotto la caritatevole opera di beneficenza dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti Porto in Africa’. Nei giorni scorsi ha realizzato e consegnato, con Università Isfoa un nuovo pozzo in Costa d’Avorio. Nelle ultime ore il presidente e fondatore Vincenzo Mallamaci è stato in provincia di Caserta. “Si accarezza sempre nel donare!”, afferma. “Personalmente, in qualità di presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti Porto in Africa’, ho consegnato caldi indumenti per senzatetto. Persone seguite e curate dai volontari dell’Associazione L’angelo del Ultimi di Caserta”. Di recente ‘E ti Porto in Africa’ ha avviato la ristrutturazione di un centro ambulatoriale con ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Continua con flusso ininterrotto la caritatevole opera di beneficenza dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E tiin. Nei giorni scorsi ha realizzato e consegnato, con Università Isfoa un nuovo pozzo in Costa d’Avorio. Nelle ultime ore il presidente e fondatore Vincenzoè stato in provincia di. “Si accarezza sempre nelre!”, afferma. “Personalmente, in qualità di presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E tiin, ho consegnato caldi indumenti per. Persone seguite e curate dai volontari dell’Associazione L’angelo del Ultimi di”. Di recente ‘E tiinha avviato la ristrutturazione di un centro ambulatoriale con ...

