È sempre mezzogiorno, gioca al telefono con Antonella Clerici e vince più di 5.000 euro in buoni spesa (Video) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tra gustose ricette e ascolti medi intorno al 14% di share, nella puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, c'è chi gioca al telefono con Antonella Clerici e – inaspettatamente – "porta a casa", come vincita, la bellezza di più di 5.000 euro in buoni spesa (per la precisione: 5650). Dopo aver telefonato a È sempre mezzogiorno, infatti, in diretta tv su Rai 1 la signora Rosa, da Montoro, provincia di ...

