È colpevole di essere vittima: la maestra licenziata, colpita dal revenge porn (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'insegnante, vittima di revenge porn, in provincia di Torino, è stata licenziata. Ma qual è la sua colpa? Il 26 Marzo 2018, la donna aveva scoperto da un'amica che l'ex fidanzato aveva condiviso, in una chat Whastapp con gli amici, alcune foto che la ritraevano in pose erotiche. La giovane aveva così confessato l'accaduto alla L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ladyredreading : Il colpevole è lo stupratore, sempre, ma c'è ancora chi continua a colpevolizzare la vittima! È sempre così: 'come… - AntoniGunta : Geova riscatta la vita dei suoi servitori; nessuno di quelli che si rifugiano in lui sarà ritenuto colpevole (Salmo… - Gius_Catalano : @redazioneiene Condannato un colpevole, ma non un assassino. Resistenza, aggressione a pubblico ufficiale? Certo ch… - Cla___________ : @VperVents @ercivettone1 Non è la peggiore ipotesi. Il vaccino per il papilloma virus ha dimostrato, a distanza di… - MiPnamic : @colvieux E una volta mandata via staranno meglio? La preside, con quelle affermazioni, è tanto colpevole quanto il… -