Dramma della solitudine ad Ardea: anziano muore, se ne accorgono dopo 2 settimane (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tragica scoperta nella serata di oggi, 16 dicembre, ad Ardea, dove un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Arona. Dell’anziano non si avevano più notizie da diverso tempo, ma solo oggi qualcuno si è preoccupato per la sua sorte e, visto che non rispondeva alle chiamate, ha deciso di allertare i vigili del fuoco. Visto che nessuno apriva la porta, i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso ma, quando sono entrati, hanno trovato l’uomo ormai morto, per cause apparentemente naturali. Dai primi rilievi sembra che il 73enne sia deceduto circa 10-15 giorni fa. Uno spazio temporale molto lungo, prima del ritrovamento, che lascia pensare a una condizione di solitudine in cui l’uomo evidentemente viveva. Leggi anche: Ardea e Manzù, nuove ombre sul caso? “Colle Manzù” nel 1988 non esisteva, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tragica scoperta nella serata di oggi, 16 dicembre, ad, dove un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Arona. Dell’non si avevano più notizie da diverso tempo, ma solo oggi qualcuno si è preoccupato per la sua sorte e, visto che non rispondeva alle chiamate, ha deciso di allertare i vigili del fuoco. Visto che nessuno apriva la porta, i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso ma, quando sono entrati, hanno trovato l’uomo ormai morto, per cause apparentemente naturali. Dai primi rilievi sembra che il 73enne sia deceduto circa 10-15 giorni fa. Uno spazio temporale molto lungo, prima del ritrovamento, che lascia pensare a una condizione diin cui l’uomo evidentemente viveva. Leggi anche:e Manzù, nuove ombre sul caso? “Colle Manzù” nel 1988 non esisteva, la ...

