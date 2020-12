Dpcm Natale, Italia zona rossa: ecco da quando (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Se ne parla ormai da giorni, il nuovo Dpcm con le disposizioni per il Natale dovrebbe avere le ore contate: l’ipotesi che l’Italia finisca in zona rossa è tutt’altro che lontana. Questa mattina, mercoledì 16 dicembre 2020, i ministri Boccia e Speranza e il commissario Arcuri hanno incontrato le Regioni per chiudere il piano vaccini anti Covid e ragionare sulle restrizioni da adottare. E mentre si attende il confronto tra il premier Conte e i capi delegazione, da più parti si chiedono decisioni tempestive che, però, difficilmente arriveranno sotto forma di comunicazioni ufficiali prima di domattina. Leggi anche >> Natale, Boccia: “Chiudere il più possibile fino al 6-7 gennaio” Dpcm Natale, Italia verso zona ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Se ne parla ormai da giorni, il nuovocon le disposizioni per ildovrebbe avere le ore contate: l’ipotesi che l’finisca inè tutt’altro che lontana. Questa mattina, mercoledì 16 dicembre 2020, i ministri Boccia e Speranza e il commissario Arcuri hanno incontrato le Regioni per chiudere il piano vaccini anti Covid e ragionare sulle restrizioni da adottare. E mentre si attende il confronto tra il premier Conte e i capi delegazione, da più parti si chiedono decisioni tempestive che, però, difficilmente arriveranno sotto forma di comunicazioni ufficiali prima di domattina. Leggi anche >>, Boccia: “Chiudere il più possibile fino al 6-7 gennaio”verso...

