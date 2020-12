DPCM Natale, Italia in bilico tra zona rossa e arancione: Oms: “Mascherine anche in casa a Natale” (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità lancia un appello alla massima cautela poiché “c’è un alto rischio di una terza ondata all’inizio del 2021 in Europa”. Il governo Italiano è in bilico su zona rossa e zona arancione, nei prossimi giorni la decisione. La decisione sulle nuove misure restrittive è attesa nei prossimi giorni. A sostegno di maggiori restrizioni, riferisce l’agenzia Dire, ci sarebbero anche i rappresentanti del Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. “Sono d’accordo a un zona rossa estesa in tutta Italia”, ha detto intervenendo allo Spallanzani di Roma all’inaugurazione di nuovi posti letto di terapia intensiva l’assessore alla sanità nel Lazio Alessio D’Amato che ha spiegato: ... Leggi su ck12 (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità lancia un appello alla massima cautela poiché “c’è un alto rischio di una terza ondata all’inizio del 2021 in Europa”. Il governono è insu, nei prossimi giorni la decisione. La decisione sulle nuove misure restrittive è attesa nei prossimi giorni. A sostegno di maggiori restrizioni, riferisce l’agenzia Dire, ci sarebberoi rappresentanti del Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. “Sono d’accordo a unestesa in tutta”, ha detto intervenendo allo Spallanzani di Roma all’inaugurazione di nuovi posti letto di terapia intensiva l’assessore alla sanità nel Lazio Alessio D’Amato che ha spiegato: ...

