Dove vedere Juventus – Atalanta Diretta Live Tv Gratis Sky o Dzan No Rojadirecta (Serie a ore 18.55) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le partite nella partita. A seconda dei punti di vista, delle chiavi di lettura, dei momenti, delle coppie e dei trielli. Mini-match utili a scopo conoscitivo e analitico. Epperò anche – di conseguenza – costruttivo. Migliorativo. In vista della sfida contro l’Atalanta in programma domani sera, occorre dunque ripartire dalla vittoria della Juventus contro il Genoa per 3-1 a Marassi: tout court. Ma in teoria c’è da considerare anche la vittoria per 2-0 della Juventus “di Alvaro Morata”, subentrato al 22’ st ad Adrien Rabiot quando la squadra campione d’Italia in carica era appena stata riagganciata sull’1-1, prima di prendere il largo con il doppio rigore di Ronaldo. E c’è la parziale vittoria per 1-0 di Morata e Paulo Dybala insieme con Cristiano Ronaldo: tutti insieme appassionatamente. All’unisono. Dal minuto 22 della ripresa, ... Leggi su aciclico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le partite nella partita. A seconda dei punti di vista, delle chiavi di lettura, dei momenti, delle coppie e dei trielli. Mini-match utili a scopo conoscitivo e analitico. Epperò anche – di conseguenza – costruttivo. Migliorativo. In vista della sfida contro l’in programma domani sera, occorre dunque ripartire dalla vittoria dellacontro il Genoa per 3-1 a Marassi: tout court. Ma in teoria c’è da considerare anche la vittoria per 2-0 della“di Alvaro Morata”, subentrato al 22’ st ad Adrien Rabiot quando la squadra campione d’Italia in carica era appena stata riagganciata sull’1-1, prima di prendere il largo con il doppio rigore di Ronaldo. E c’è la parziale vittoria per 1-0 di Morata e Paulo Dybala insieme con Cristiano Ronaldo: tutti insieme appassionatamente. All’unisono. Dal minuto 22 della ripresa, ...

