Dota 2, il team Just Error già al capolinea dopo un solo torneo. RAMZES spiega cosa non ha funzionato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) dopo tutto l’impegno profuso per formare il team di Just Error, caratterizzato da alcuni dei migliori giocatori di Dota 2 al mondo, sembra che la squadra si stia già smembrando. L’annuncio viene dato dal giocatore Roman “RAMZES666” Kushnarev, che spiega come il roster si stia “sciogliendo” a causa di “una mancanza di fiducia nella capacità di giocare insieme”. Just Error è un team esports nato dalle ceneri dell’ex roster di Virtus Pro. Oltre al capitano Alexey “solo” Berezin, hanno aderito alla nuova avventura anche Vladimir “No o ne” Minenko, Bakyt “Zayac” Emilzhanov e ovviamente RAMZES. In seguito si è aggiunto anche Syed “SumaiL” Hassan. RAMZES ha rivelato che il ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 16 dicembre 2020)tutto l’impegno profuso per formare ildi, caratterizzato da alcuni dei migliori giocatori di2 al mondo, sembra che la squadra si stia già smembrando. L’annuncio viene dato dal giocatore Roman “666” Kushnarev, checome il roster si stia “sciogliendo” a causa di “una mancanza di fiducia nella capacità di giocare insieme”.è unesports nato dalle ceneri dell’ex roster di Virtus Pro. Oltre al capitano Alexey “” Berezin, hanno aderito alla nuova avventura anche Vladimir “No o ne” Minenko, Bakyt “Zayac” Emilzhanov e ovviamente. In seguito si è aggiunto anche Syed “SumaiL” Hassan.ha rivelato che il ...

