Dopo l'omicidio Raciti libero l'ultrà Speziale. "La mia pena ingiusta" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Valentina Raffa Antonino Speziale, l'ultrà del Catania condannato per l'omicidio dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, è un uomo libero Antonino Speziale, l'ultrà del Catania condannato per l'omicidio dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, rimasto ferito mortalmente 13 anni fa durante gli scontri allo Stadio Angelo Massimino durante il derby Catania-Palermo, è un uomo libero. Ha scontato per intero la condanna per omicidio preterintenzionale a 8 anni e 8 mesi di reclusione, nel corso dei quali il suo storico legale, Giuseppe Lipera, ha presentato richieste di anticipata scarcerazione con la concessione degli arresti domiciliari puntualmente rigettate, ma tutto questo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Valentina Raffa Antonino, l'del Catania condannato per l'dell'ispettore capo di polizia Filippo, è un uomoAntonino, l'del Catania condannato per l'dell'ispettore capo di polizia Filippo, rimasto ferito mortalmente 13 anni fa durante gli scontri allo Stadio Angelo Massimino durante il derby Catania-Palermo, è un uomo. Ha scontato per intero la condanna perpreterintenzionale a 8 anni e 8 mesi di reclusione, nel corso dei quali il suo storico legale, Giuseppe Lipera, ha presentato richieste di anticipata scarcerazione con la concessione degli arresti domiciliari puntualmente rigettate, ma tutto questo ...

BitttStile : RT @radiondadurto: #Albania Non si spegne la rabbia popolare dopo l'omicidio poliziesco di #KlodianRasha . Terza notte di scontri a #Tirana… - infoitinterno : Speziale è libero, uscito da carcere per fine pena dopo 8 anni per l'omicidio dell'ispettore Raciti - networkpn : Corriere - Homepage Omicidio ispettore Raciti, dopo otto anni libero Speziale, ultrà del Catania ? NewsNetworkPN… - siteatrt : #Speziale l'ultrà del #Catania torna in libertà dopo otto anni di reclusione con l'accusa dell'omicidio dell'ispet… - Sicilianodoc7 : RT @GiovaAlbanese: Dopo otto anni e otto mesi, Antonino Speziale esce dal carcere di Messina per fine pena. Fu condannato per l'omicidio pr… -