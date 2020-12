Donadoni: “Questo Milan può rimanere in testa a lungo. Pioli? Ha fatto un lavoro straordinario” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan ed ex allenatore della Nazionale italiana è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Donadoni ha elogiato la squadra rossonera e il suo allenatore Stefano Pioli: “Il gruppo ormai è pienamente cosciente del suo valore. E si vede: contro il Parma, sotto di due gol, ha continuato a fare la partita. Segnali positivi, da anno buono? Indubbiamente, ma ora il guaio sarebbe cercare di gestirli, deve continuare a insistere. Pioli? Ha fatto un lavoro straordinario, merita tutti i complimenti. È un amico, mi rivedo in lui. Come finirà a maggio? La classifica rispecchia i valori del campo. Oggi dico Milan, ma è lunga…” Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roberto, ex calciatore deled ex allenatore della Nazionale italiana è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.ha elogiato la squadra rossonera e il suo allenatore Stefano: “Il gruppo ormai è pienamente cosciente del suo valore. E si vede: contro il Parma, sotto di due gol, ha continuato a fare la partita. Segnali positivi, da anno buono? Indubbiamente, ma ora il guaio sarebbe cercare di gestirli, deve continuare a insistere.? Haun, merita tutti i complimenti. È un amico, mi rivedo in lui. Come finirà a maggio? La classifica rispecchia i valori del campo. Oggi dico, ma è lunga…” Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

