Domenico Arcuri | che sbaglia e raddoppia gli incarichi

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Anziché essere mandato a casa, il commissario straordinario all'emergenza viene premiato. In qualsiasi Paese normale,sarebbe stato mandato a casa. In qualsiasi Paese normale, infatti, chi avesse promesso le mascherine a 50 centesimi, facendole sparire dai banchi delle farmacie in piena pandemia, sarebbe stato chiamato a pagare per il proprio errore e per i disagi causati ai cittadini. Ma invece di essere accompagnato verso l'uscita, il commissario straordinario all'emergenza è stato premiato con nuovie maggiori responsabilità. A lui è stato assegnato il compito di reperire i nuovi banchi scolastici, ossia i famosi tavoli con le rotelle che, secondo alcuni burocrati senza rotelle, da soli avrebbero dovuto garantire il distanziamento sociale nelle aule. L'arredamento scolastico avrebbe dovuto essere pronto e ...