Disney+ preannuncia un 2021 scoppiettante con nuove serie | Netflix e Prime nel mirino

Leggi su tuttoandroid

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha annunciato pochi giorni fa, durante il suo Investor’s Day, molti nuovi investimenti e la nuova strategia di evoluzione pensata per i prossimi anni, in particolare per il, dimostrando al mondo di avere un potenziale enorme che potrebbe diventare un problema per Amazon, suoi diretti concorrenti nello streaming video. Va L'articolo proviene da TuttoAndroid.