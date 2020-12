Disney Gallery: The Mandalorian: lo speciale "Dietro le Quinte Stagione 2" a Natale su Disney+ (Di mercoledì 16 dicembre 2020) The Mandalorian 2 è al centro di uno speciale della docuserie Disney Gallery, in arrivo a Natale su Disney+, che racconterà il Dietro le Quinte dei nuovi episidi. A Natale arriverà su Disney+ lo speciale di Disney Gallery: The Mandalorian intitolato Dietro le Quinte Stagione 2: il 25 dicembre sarà infatti possibile scoprire qualche segreto degli episodi che hanno segnato il ritorno sugli schermi del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal. In questo appuntamento i registi e il cast offrono un accesso senza precedenti alle decisioni e alle innovazioni narrative che hanno fatto parte della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) The2 è al centro di unodella docuserie, in arrivo asu+, che racconterà illedei nuovi episidi. Aarriverà su+ lodi: Theintitolatole2: il 25 dicembre sarà infatti possibile scoprire qualche segreto degli episodi che hanno segnato il ritorno sugli schermi del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal. In questo appuntamento i registi e il cast offrono un accesso senza precedenti alle decisioni e alle innovazioni narrative che hanno fatto parte della ...

