Discesa maschile Val Gardena 2020 in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il programma della Discesa libera maschile di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. I velocisti si spostano in Italia per un’altra gara di Discesa dopo quella in Val d’Isere. Dominik Paris va a caccia di un buon risultato. La gara è in programma venerdì 18 dicembre alle ore 10:30, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il programma dellaliberadi Val, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. I velocisti si spostano in Italia per un’altra gara didopo quella in Val d’Isere. Dominik Paris va a caccia di un buon risultato. La gara è in programma venerdì 18 dicembre alle ore 10:30, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

neveitaliasport : RT @neveitalia: Canada senza punti in discesa e con i due migliori talenti ko: Seger ai box per qualche settimana #fisalpine #AlpineSkiing… - neveitalia : Canada senza punti in discesa e con i due migliori talenti ko: Seger ai box per qualche settimana #fisalpine… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Azzurri ai piedi del podio nella discesa bis di Santa Caterina con Schieder e Zazzi. Doppietta austriaca #fisalpine #Alpine… - neveitalia : Azzurri ai piedi del podio nella discesa bis di Santa Caterina con Schieder e Zazzi. Doppietta austriaca #fisalpine… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Lahnsteiner beffa l'armata svizzera a Santa Caterina: solo Schieder in top 10 nella prima discesa #fisalpine #AlpineSkiing… -