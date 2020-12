Diritti umani dimenticati per gli affari. L'ultima mossa della Francia buonista? Imbarazzante (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fanno rabbrividire le lettere strazianti scritte da Patrick George Zaki, il 28enne ricercatore egiziano che studia all'università di Bologna, arrestato lo scorso 7 febbraio al suo rientro al Cairo e condotto nel carcere di Tora. Il giovane, attraverso due epistole arrivate ai familiari, ha fatto capire tra le righe di essere sottoposto a torture e il suo morale è a terra. Non è accettabile che un giovane ricercatore venga fermato e trattenuto da 11 mesi in prigione accusato di propaganda sovversiva per il fatto di aver collaborato con EIPR, una Ong impegnata nella tutela dei Diritti umani. La vicenda di Zaki è simile a quella del povero Giulio Regeni, dottorando italiano all'università di Cambridge, rapito il 25 gennaio 2016 sempre in Egitto dove si era recato per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti presso l'università del Cairo. Per per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fanno rabbrividire le lettere strazianti scritte da Patrick George Zaki, il 28enne ricercatore egiziano che studia all'università di Bologna, arrestato lo scorso 7 febbraio al suo rientro al Cairo e condotto nel carcere di Tora. Il giovane, attraverso due epistole arrivate ai familiari, ha fatto capire tra le righe di essere sottoposto a torture e il suo morale è a terra. Non è accettabile che un giovane ricercatore venga fermato e trattenuto da 11 mesi in prigione accusato di propaganda sovversiva per il fatto di aver collaborato con EIPR, una Ong impegnata nella tutela dei. La vicenda di Zaki è simile a quella del povero Giulio Regeni, dottorando italiano all'università di Cambridge, rapito il 25 gennaio 2016 sempre in Egitto dove si era recato per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti presso l'università del Cairo. Per per ...

lauraboldrini : Loujain al-Hathloul è in carcere da oltre due anni. La sua colpa? Lottare per i diritti delle donne. Oggi in Comm… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Australia Il 10 dicembre, Giornata Mondiale dei Diritti Umani, la Camera bassa dello Stato australia… - lauraboldrini : Un plauso a Corrado #Augias. Rinunciare alla Legion d'Onore, dopo che #Macron ha dato lo stesso riconoscimento ad… - Mbyk019285 : RT @prolasssata: Sti cazzo di cinesi che non rispettano i diritti umani. Che ingabbiano bambini, uccidono civili, torturano prigionieri, ar… - takepartsocius : RT @GianniMagini: Perché Julian Assange, giornalista pluripremiato e fondatore di Wikileaks, è ancora rinchiuso in un carcere di massima si… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti umani dimenticati 10 Dicembre, giornata mondiale dei diritti umani Calabria Magnifica Ozil, multa e 6 punti tolti sulla patente: correva a 160 all’ora. «Strada vuota, mi sono deconcentrato...»

Nuovo episodio della saga del tedesco dell’Arsenal, sempre al centro dell’attenzione per i suoi comportamenti extra campo. Stavolta è stato fermato per la sua guida allegra. Ma è riuscito a evitare il ...

“Li rivogliamo vivi! Verità e giustizia adesso!”

La Corte interamericana dei diritti umani (Corte IDH) ha chiesto allo Stato dell'Honduras ... Per il dottor Juan Almendares Bonilla, non dobbiamo dimenticare un elemento fondamentale che caratterizza ...

Nuovo episodio della saga del tedesco dell’Arsenal, sempre al centro dell’attenzione per i suoi comportamenti extra campo. Stavolta è stato fermato per la sua guida allegra. Ma è riuscito a evitare il ...La Corte interamericana dei diritti umani (Corte IDH) ha chiesto allo Stato dell'Honduras ... Per il dottor Juan Almendares Bonilla, non dobbiamo dimenticare un elemento fondamentale che caratterizza ...