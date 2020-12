DIRETTA Spezia Bologna risultato finale 2-2 streaming | Barrow croce e delizia!

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)video e tv della sfida valevole per la dodicesima giornata d'andata del campionato di Serie A.

andrea66769767 : RT @SkySport: SPEZIA-BOLOGNA 2-2 Risultato finale ? ? #Nzola (19') ? #Nzola (63') ? #Dominguez (72') ? #Barrow (90+2') ?? - SportRisultati : RT @SkySport: SPEZIA-BOLOGNA 2-2 Risultato finale ? ? #Nzola (19') ? #Nzola (63') ? #Dominguez (72') ? #Barrow (90+2') ?? - SkySport : SPEZIA-BOLOGNA 2-2 Risultato finale ? ? #Nzola (19') ? #Nzola (63') ? #Dominguez (72') ? #Barrow (90+2') ??… - infoitsport : DIRETTA Spezia-Bologna: segui la partita LIVE - infoitsport : Spezia - Bologna 2-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Spezia

la Repubblica

La Spezia – Il Picco hasfoggiato il suo rinnovato impianto luci per il debutto in serie A che ha visto impegnato lo Spezia con il Bologna. Il match è terminato 2-2 \| La cronaca ...Allo stadio Picco, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Bologna: sintesi, tabellino e cronaca ...