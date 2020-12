zazoomblog : DIRETTA- Parma Cagliari (risultato finale 0-0): pareggio a reti bianche - #DIRETTA- #Parma #Cagliari #(risultato - gabrielemajo : Post Edited: PARMA-CAGLIARI 0-0 (FINALE) / IL TABELLINO E LA DIRETTA LIVE DI ANDREA BELLETTI - SportRisultati : RT @SkySport: PARMA-CAGLIARI 0-0 Risultato finale ? ?? - UgoBaroni : RT @SkySport: PARMA-CAGLIARI 0-0 Risultato finale ? ?? - andrea66769767 : RT @SkySport: PARMA-CAGLIARI 0-0 Risultato finale ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Parma

la Repubblica

Sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell ... Cesare Galli (Professore Ordinario Di Diritto Industriale Nell'università Di Parma); Daniela Mainini (Presidente Centro ...Ospina in uscita colpisce il piede dell'ex Parma e per l'arbitro è penalty e giallo per il ... CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Ospina rilancia direttamente per Lozano, che punta Bastoni, calcia e trova ...