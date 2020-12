Diretta Juventus Atalanta risultato 0-0 streaming video e tv | Morata spreca

Corriere : Juventus-Atalanta, Ronaldo con Morata. Papu out, Zapata con Malinovskyi Diretta 0-0 - ZZiliani : Dall’indagine sull’«esame farsa» sostenuto da Luis #Suarez, emergono «gravi condotte di inquinamento probatorio pos… - federicocasotti : Sembra incredibile, oggi che siamo nell'era del costante 'spoiler alert', ma 35 anni fa Juventus-Argentinos Juniors… - Corriere : Juventus-Atalanta, Ronaldo con Morata. Papu out, Zapata con Malinovskyi Diretta 0-0 - repubblica : Diretta Juventus-Atalanta 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Juventus

Problema per Toloi che va in tribuna, gioca Palomino. Arbitra Doveri, al Var Irrati. SEGUI LA DIRETTA LE FORMAZIONI UFFICIALI Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, ...Per la partita Juventus-Atalanta non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro. Tutti gli abbonati a Sky potranno inoltre seguire Juventus-Atalanta in streaming gratis mediante ...