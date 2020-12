DIRETTA Genoa-Milan, Serie A LIVE: gioca Rebic titolare! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 Hakan Calahnoglu è il giocatore che ha partecipato a più tiri in questo campionato (72), quello che ha creato più occasioni per i compagni (43), quello che ha effettuato più conclusioni senza segnare alcun gol (29) e anche il giocatore che ha centrato più legni finora (quattro, tre nell’ultimo turno). 20.14 Equilibrio totale: sei vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte per Stefano Pioli da allenatore in 17 precedenti contro il Genoa in Serie A. 20.11 Ecco le formazioni ufficiali: Genoa (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Lu. Pellegrini; Pjaca; Destro, Shomurodov. All. Maran Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.17 Hakan Calahnoglu è iltore che ha partecipato a più tiri in questo campionato (72), quello che ha creato più occasioni per i compagni (43), quello che ha effettuato più conclusioni senza segnare alcun gol (29) e anche iltore che ha centrato più legni finora (quattro, tre nell’ultimo turno). 20.14 Equilibrio totale: sei vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte per Stefano Pioli da allenatore in 17 precedenti contro ilinA. 20.11 Ecco le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Lu. Pellegrini; Pjaca; Destro, Shomurodov. All. Maran(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; ...

sportli26181512 : Risultati Serie A, formazioni ufficiali e diretta LIVE della 12^ giornata: Sono sei le partite in programma nel mer… - sportli26181512 : Genoa-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il pareggio casalingo contro il Parma, la… - SkySport : Genoa-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - FitriAp18917235 : Partita in diretta oggi: Genoa vs Milan || Serie A || Italia dicembre, 16 ,2020 Collegati al link:… - nfllivestream__ : DIRETTA/ Gratis. Milan Genoa oggi in diretta+!@#DIRETTA ?? Live Online -