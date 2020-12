DIRETTA Genoa Milan risultato 2-1 streaming video DAZN | Hauge sfiora il pari

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)della sfida valevole per la dodicesima giornata d'andata del campionato di Serie A.

zazoomblog : Diretta- Genoa Milan (risultato 0-0) streaming DAZN: Calhanoglu ci prova su punizione - #Diretta- #Genoa #Milan #(r… - infoitsport : DIRETTA Serie A, Genoa-Milan 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE - infoitsport : Genoa - Milan 0-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita - infoitsport : Genoa-Milan 0-0, il risultato in diretta LIVE - RaffaelloMo : Genoa Milan stasera in diretta su MADN... -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Genoa

Davanti scelte obbligate con l'uzbeko Shomurodov insieme a Scamacca. SEGUI LA DIRETTA LE FORMAZIONI GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Lu. Pellegrini; ...Contro il Genoa sarà na sfida tutta da vivere che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere ...