DIRETTA Genoa-Milan 2-2 | Serie A LIVE | Kalulu firma il pareggio!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88? Giallo per Radovanovic per fallo al limite dell’area. 86? Entra Radovanovic, esce Shomurodov nel. 84? Goooooooooooooooool,uuuuuuuuuuuuuuuuuu, sbuca con il piatto dentro l’area di rigore e sigla il pareggio,2-2. 82? Spinge ilcon il pieno dell’organico. 80? Hauge prova il tiro a giro, vicino al secondo palo. 78? Esce Tonali, entra Brahim Diaz nel. 76? Escono Destro e Sturaro, entrano Scamacca e Behrami nel. 74? Pressa ilche vuole il pareggio. 72? Si preparano altri cambi per il. 70? Grande partita di Sturaro oggi, tanti contrasti vinti. 68? Sturaro si sposta sulla fascia al posto di Pjaca. 66? Fuori ...