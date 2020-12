DIRETTA Genoa-Milan 2-1 | Serie A LIVE | raddoppia Destro!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Sturaro si sposta sulla fascia al posto di Pjaca. 66? Fuori Pjaca e dentro Melegoni per il. 64? Problema fisico per Pjaca, tra poco uscirà. 62?che prova a buttarsi in avanti alla ricerca del pareggio. 60? Gooooooooooooooooooooooooool, Destrooooooooooooooooo, strepitosa rete di Destro di testa dopo un cross perfetto di Ghiglione,2-1. 58? Leao va a fare la prima punta. 56? Escono Castillejo e Rebic, entrano Hauge e Saelemaekers nel. 54? Goooooooooooooooooooool, Calabriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, il terzino destro delcompie un gran tiro dalla distanza che si spegne all’angolino,1-1. 52? Spinge ilche ...